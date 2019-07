Adji Mbergane Kanoutè : « La caution retenue pour les locales est "une exlusion déguisée" des femmes potentielles candidates »

Ce qui a été conclu et entériné sur la question relative à la caution des locales semble susciter des interrogations dans la tête de l'honorable deputée Adji Mbergane Kanouté. Pour cette dernière, "les femmes qui ont des ambitions dans leurs communes ou localités et qui font souvent montre de vulnérabilité par rapport aux moyens, doivent être prises en compte par rapport à la caution", martèle t-elle.

Toujours selon ses dires dans les ligne du journal de nos confrères du populaire, que "ces femmes qui ne sont ni des élues, ni des nommées peuvent avoir un budget conséquent leur permettant de donner ces cautions de 20 ( 10 millions pour les locales et 10 millions pour les départementales)?

Par conséquent, ces femmes doivent être tenues en considération par rapport à certains détails relatifs à leur positions économique et budgétaire.

À l'en croire, la vice-présidente de la coordination des femmes de BBY estime que "c'est un genre d'exclusion déguisée des femmes de la compétition électorale".

Toutefois, elle appelle à des réformes sérieuses et conséquentes dans le code des collectivités territoriales.