Adja Sy à son installation Grand Théâtre : « Se réinventer par l'action culturelle extérieure dans un contexte d'émergence »

La nouvelle présidente du Conseil d'administration du Grand Théâtre a pris les commandes pour mener une politique découlant du ministère de la culture, sous l'impulsion du chef de l'État.



Khadija Sy, plus connu sous le nom de Adja Sy, a été installée ce jeudi dans les locaux du Grand Théâtre sous la présidence du ministre de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop. L'ancienne administratrice de la place du Souvenir Africain n'a pas hésité à lister ses défis et les challenges qui l'attendent dans la gestion de ce joyau culturel qui porte le nom de Doudou Ndiaye Coumba Rose, une icône incontournable de la culture sénégalaise.



"Dans un contexte d'émergence prôné par le président de la République, il urge d’œuvrer pour la réinvention de cet espace culturel, tenant compte des réalités culturelles extérieures, mais également celle qui nous sont propres", soutient la nouvelle présidente du Conseil d'administration du Grand Théâtre.

Parallèlement, Adja Sy compte aussi sur l'expertise technique qui peut découler d'autres pays pour mieux accompagner cette dynamique culturelle dans laquelle le Grand Théâtre pourrait s'engager.

Dans un esprit innovateur, la nouvelle PCA du Grand Théâtre entend travailler en synergie, avec toutes les composantes de la structure pour apporter une touche dans les rencontres humaines, de type qualitatif dans une démarche évolutive et philosophique.



Adja Sy salue aussi les efforts du ministre de la culture et de la communication dans son département à travers les différentes réformes enclenchées.

Elle remerciera également ce travail fourni jusqu'ici par son prédécesseur au niveau de ce temple culturel dans lequel elle compte désormais s'engager avec de multiples défis.