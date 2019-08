Adieu Tonton Amath: Oraison pour l’infatigable combattant

Difficile de rendre hommage à un homme si multidimensionnel dans mon essence et mon existence. Je ne trouve pas les mots tant le Grenier est riche de souvenirs aussi forts les uns que les autres.



Intégré à mon univers...



J’ai toujours connu Tonton Amath, il est du nombre de ceux que je vois depuis ma tendre enfance. Avec Tonton Majmouth Diop et mon père, ils partageaient des week-ends dont j’ai encore des souvenirs vivaces.



... habitant de mon cœur



J’ai toujours aimé Tonton Amath pour ce qu’il dégageait de générosité. Je garde encore ce souvenir fort dans ma tête d’un échange long entre Cheikh Anta DIOP, Tonton Amath et le professeur d’Econométrie Jules Niang en attendant la sortie de mon père par le parking arrière du Centre de Recherches Économiques Appliquées (CRÉA) qui fait face à l’IFAN où je l attendais avec mon ballon. Je me souviens que tout au long de cette discussion, Tonton Amath avait la main affectueusement posée sur ma tête. Je sens encore cette main protectrice. Cet endroit (le parking arrière de la faculté de droit donnant sur le Batiment CRÉA/CREDILA) a d’ailleurs pour moi quelque chose de magique parce que j’y ai plusieurs fois rencontré le Professeur Cheikh Anta DIOP, mon autre idole et inspirateur.



...Conseiller de toujours



J’ai toujours consulté Tonton Amath et, il est pour quelque chose dans le choix de mon métier d’Urbaniste. Son passage au Ministère de l’Urbanisme et de l’habitat a été pour beaucoup dans ce choix. Il a toujours orienté mes choix politiques. Élève déjà, j’ai eu ce privilège et mon engagement aujourd’hui aux côtés du Président Macky SALL porte sa marque indélébile. C’est lui même qui m’a indiqué cette direction en ces termes « Mamadou, tu ne gagneras absolument rien dans un compagnonnage politique avec moi à ce moment précis. Avec ton père nous avons mené des combats durs mais sûrs pour notre époque. Rien ne nous infléchira nous sommes déjà moulé à la sauce révolutionnaire et résolu à la cause panafricaine. Ton avenir politique et les services que tu veux rendre à ta Patrie trouveront des échos chez celui qui me semble incarner l’avenir notamment Macky SALL. Engages toi auprès de lui... ». C’est dans ces conditions que j’ai connu le Président Macky SALL par l’entremise de Pape Mbaye, le fidèle compagnon et parfait collaborateur qui me présentera Ibrahima FAYE, devenu lui aussi un ami proche.

...Respect à l’homme



J’ai toujours respecté Tonton Amath pour sa simplicité, son attachement indéfectible à notre chère région naturelle du Sénégal Oriental, sa générosité légendaire avec son salon ouvert à tous et toujours, son sens élevé de la famille et de l’amitié ainsi que son attachement aux valeurs universelles de liberté mais aussi à nos valeurs ancestrales.

J’ai toujours apprécié son courage parce que rien ne peut l’arrêter lorsqu’il s’agit de défendre ses convictions profondes. Il savait assumer ses responsabilités pour garder intacte sa pensée et vivre tranquille avec sa conscience.

Je garderais toujours à l’esprit l’affection particulière qu’il avait pour ma personne et j’avoue que s’il y a un personnage pour lequel j’ai toujours eu un faible c’est bien lui. Je suis respectueux de son parcours militant, de sa vie au service d’un idéal et ce patriotisme exemplaire qui fut son arme permanente.

Moi, je suis au même titre que Tata Babette, Alkaly, Laurence, Yacine, Elsa, Mao et Pape Mbaye, un membre de la famille. C’est comme tel que je me considère et c’est tenant compte de cela qu’il faut évaluer le poids de la douleur qui m’habite.

Fier du parcours exceptionnel de cet infatigable combattant des nobles missions.



Repose en paix et que la terre de Thiaka NDIAYE te soit légère.