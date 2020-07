Adieu Babacar !

Ta vie a été un don pour ton pays‬

‪Ta mort recueillement ‬des âmes

Bouquet d’hommages aux pétales de cœur

Aux fragrances des essences d’ailleurs

Cette symphonie de prières

Qui t’a raccompagné

Sur terre

A croisé en écho celles affluence de là-haut

T’accueillant sous cette terre de Touba

L’élue du chantre de l’Élu

Ton subtile sourire halo sur ton visage

Illuminé par un rai venant d’on ne sait où

Révélait l’épicycle des élus du ciel

Bénis de Dieu ces bienheureux

Éperdus dans leurs suppliques

Sur ton chemin vers les ultimes demeures

Ton murmure inaudible mais perçu

Par les cœurs ouverts aux Réalités

Ah! si seulement disais-tu

Mes amis, si seulement vous saviez

Immense est le pardon de mon Seigneur

Qui m’a honoré ici et pour toujours

Babacar, Mbaye Toure, BT

Sur terre tu as élevé le dessein

‪Sous terre nous inspire ton destin

‪Car l’œuvre se révèle vulgaire ou honorable

Quand le souffle expire‬

Et que ne reste que l’empreinte



A. Azize KB