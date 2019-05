Adidas dévoile le nouveau maillot « Old school » de Manchester United

Adidas vient de dévoiler officiellement le nouveau maillot de Manchester United à domicile pour le compte de la saison 2019-2020. Un maillot version « Old school » puisque le modèle s’est inspiré de celui déjà produit lors de la saison 1998-1999.



On retrouve donc un maillot avec un rouge plus sombre qui tire vers le Bordeaux, avec le logo Adidas en noir tout comme l’écusson du club qui aura des reflets dorés. La marque Chevrolet reste sur le torse, les bandes noires, qui étaient au bas du maillot, ont disparu pour laisser place à la couleur rouge sombre.