Adhésion programmée de son nouveau directeur général à l’APR : le port de Dakar guetté par ses vieux démons

Ce vendredi 2 mars 2018, un protocole d’entente a été signé à Bruxelles entre les autorités portuaires d'Anvers et de Dakar. Le communiqué rédigé à l’occasion informe que « le port sénégalais de Dakar considère pour sa part cette collaboration comme un moyen de se positionner en tant que principal centre régional de fret ».

Ainsi, malgré le fait d’être « l'un des ports les plus importants sur la côte de l'Afrique de l'Ouest », avec « une position puissante unique sur la carte mondiale…aux carrefours des voies de navigation entre l'Europe d'un côté, et l'Amérique du Nord et du Sud et l'Afrique australe de l'autre », le PAD en est à la case de départ. Il peine à devenir ce leader sous-régional, voire régional, alors qu’il a tous les atouts, géographiquement s’entend, pour s’imposer.

Malheureusement, de plus en plus, le Port autonome de Dakar est délaissé au profit d’autres destinations d’Afrique, comme Abidjan. Cela confirme les propos tenus par .M. Aboubacar Sedikh Beye lui-même, dans un entretien accordé récemment à Intelligences Magazine quand, pour sa première sortie, il a affirmé avoir trouvé sur place « une situation financière plutôt difficile » avec « des tensions de trésorerie qui occasionnent des impayés ».

Comment pourrait-il en être autrement ? A la gestion de Cheikh Kanté s’attache plusieurs scandales et faits divers politiciens, comme cette outrecuidance qui l’a poussé à poser des actes administratifs au lendemain de son limogeage ? Bref, l’entreprise traine une réputation de bras financier des régimes politiques qui se sont succédé. Cela est antérieur à l’arrivée du Fatickois aux commandes. Celui-ci n’a fait qu’enfoncer le « bateau ivre » dans l’Atlantique. Du socialiste Pathé Ndiaye à Bara Sady, cette vache laitière n’a jamais cessé d’être à l’entière dévotion du parti au pouvoir.

Comme si l’on assiste à une répétition de l’histoire, des indiscrétions tombées dans l’oreille de Dakaractu supposent au successeur de Cheikh Kanté l’intention d’adhérer à l’Alliance pour la République. L’ancien directeur général de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui est de Castors, se chercherait une base politique dans la commune de Castors-Dieupeul-Derklé, alors qu’il avait un physique de technocrate à la veille de sa nomination.

Pour attester de cet engagement politique programmé, les signaux ne manquent pas. Il y a de cela quelque temps, le maire jallarbiste Cheikh Gueye a décliné la proposition de réfection du « terrain » de football municipal. Proposition émanant de Aboubacar Sedikh Beye, dont le budget de guerre en sa possession lui assure une longueur d’avance sur tout concurrent. Mieux, ce dernier a jeté ses filets pour attirer les Asc (Associations sportives et culturelles) de la localité. Histoire de marcher sur les plates-bandes du maire actuel, réputé proche de Khalifa Sall.

Qu’à cela ne tienne ! La matérialisation de cette ambition politique va, à coup sûr, aggraver le naufrage où le Port autonome de Dakar se trouve.