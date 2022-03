Adhésion d’Israël à l’Union africaine : l’Iran dénonce une « ruse » de l’État hébreux et loue les initiatives pour l’en empêcher…

La question de l’adhésion d’Israël comme membre observateur à l’Union africaine s’est posée lors du face à face entre la presse et vice-ministre iranien des affaires étrangères à la résidence de l’ambassadeur sise à Fann.



Saeid Khatibzadeh qui est en visite officielle au Sénégal depuis le 26 mars, trouve qu’en entreprenant des démarches pour gagner cette place d’observateur dans l’organisation panafricaine, l’État hébreux cherche une nouvelle zone pour se donner bonne conscience.



Selon le numéro 2 de la diplomatie iranienne, Israël est un « État usurpateur et illégitime » qui cherche au-delà de l’Union africaine, à désunir le monde musulman. Or, « il représente le seul exemple d’apartheid dans le monde. »



Le vice-ministre des affaires étrangères loue les initiatives prises par l’Algérie et les autres pays au sein de l’Union africaine pour barrer la route à l’État hébreux. Saeid Khatibzader espère que les bonnes décisions seront prises au sujet de cette adhésion.



À l’en croire, dans ce conflit, il s’agit de prendre parti pour l’opprimé qui, à son avis, est la Palestine. « Nous comprenons la souffrance du peuple palestinien. La Palestine est devenue une prison à ciel ouvert où des enfants continuent d'être tués », dénonce vigoureusement le ministre iranien.