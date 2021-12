Adéane : lancement de l’Agropole Sud par le ministre Moustapha Diop.

Les travaux de l’agropole Sud vont etre lancés ce matin par le ministre Moustaha Diop en charge du Développement industriel et des Petites et moyennes industries. Le Projet de zone de transformation agro-industrielle du Sud, connu sous le nom d’Agropole Sud, est un des projets phares du Plan Sénégal émergent (PSE). Approuvé lors du Conseil d’administration de la Banque africaine de développement, le 18 décembre 2019, pour un financement de 43,1 millions d’euros (près de 50% du coût total), le projet s’inscrit dans le pilier I du PSE relatif à la transformation structurelle de l’économie du Sénégal. Il constitue une première phase pour le pays, dont le gouvernement prépare la création d’autres agropoles avec l’appui de la Banque. Des discussions sont en cours entre la Banque et d’autres partenaires pour mobiliser des financements additionnels, à cet effet.