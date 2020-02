Adduction d'eau à Notto-Diobass : Les populations de Ngombel poussent un grand ouf de soulagement.

Le ministre-maire de Notto-Diobass, Alioune Sarr, était à Ngombel un des 67 villages de sa commune pour réceptionner les travaux d'adduction d'eau. En effet, en une semaine, le maire a réceptionné et inauguré dans sa commune des infrastructures hydrauliques d'accès à l’eau potable et à l'eau productive pour un investissement global de 195 millions francs Cfa. Ainsi, dans le cadre du Projet agricole d’appui à la réduction de l’émigration rurale et la réintégration dans le Bassin arachidier (Parerba), le ministre-maire a réceptionné déjà une infrastructure de 55 millions francs Cfa dans le village de Notto, et une autre à Keur Mory Fall d'un montant de 120 millions Fcfa. Dans le village de Ngombel et Diamaguène, un investissement de 20 millions francs Cfa y a été effectué pour l'accès des populations à l'eau potable. Le ministre-maire compte se rendre, en outre, dans les prochains jours, au village de Mbodiène pour réceptionner le troisième site du projet Parerba.