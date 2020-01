Adama Tamba (capitaine As Douanes) : « On s'est bien préparé avant d'affronter As Pikine »

Selon le capitaine de l’AS Douanes, Adama Tamba qui s’exprimait en conférence de presse d’après-match, leur victoire contre l’AS Pikine (2-0) à Alassane Djigo, est le fruit d’une bonne préparation. Suite à la défaite contre le leader Teungueth FC (1-0) lors de la précédente journée, il fallait se relancer. « On s'est bien préparé avant d'affronter Pikine » révèlera-t-il. La Douane est présentement deuxième de la ligue 1 avec 13 points +6.