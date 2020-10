Adama Gaye sur l'attitude silencieuse de IDY : « Il faut prendre la parole et exprimer son leadership face à cette gouvernance à l'agonie »

Il vient probablement s'ajouter à la liste de ces sénégalais qui estiment que le leader du parti Rewmi doit sortir de sa réserve et parler aux sénégalais. Adama Gaye, actuellement en exil au Caire, n'est pas du tout d'accord avec cette attitude de "Ndamal Kadior" par rapport à la situation globale du pays. "Il doit s'exprimer et adresser la parole aux sénégalais qui, en ce moment, souffrent à tout point de vue" dénonce le journaliste.



Pour ce dernier, sortir pour ne dire aux sénégalais que "Namanaalèn" n'est pas une bonne manière de communiquer surtout dans le contexte où nous sommes. "C'est un leadership et une orientation qu'il faut, face à cette gouvernance qui a échoué et conduit le pays au bord d'un précipice. Il risque même de s'y retrouver si rien n'est dit par rapport à ceux qui doivent s'opposer à ce pouvoir.

Ce silence qui laisse, dans une certaine mesure, à penser que peut être qu'il y'a des accords, Adama Gaye espère tout de même que l'ancien Premier ministre de Abdoulaye Wade n'est pas dans cette dynamique "de deals qui se font malheureusement au détriment de l'électorat".



Pour lui, notre pays a besoin d'élites compétentes et des voix fortes aussi bien du pouvoir que de l'opposition pour pouvoir dire où nous devons orienter notre pays non seulement pendant cette période de traversée du désert sanitaire, mais au delà même, pour définir ce que doit devenir notre pays post-covid car, nous entrons dans un monde nouveau...