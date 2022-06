Adama Bictogo, président Ass Nat Côte d'Ivoire : « Cet espoir de voir une Afrique sans violence doit partir du Sénégal et de la Côte d'Ivoire »

Invité par le président de l'assemblée nationale du Sénégal de la 13ème législature, celui de la Côte d'Ivoire a lancé depuis Dakar, un appel pour une Afrique unie, prospère et de paix. Il invite ainsi le parlement Sénégalais en parfaite collégialité avec celui qu'il dirige à porter le flambeau pour l'atteinte de ces objectifs.



« Je voudrais également profiter de l'occasion pour lancer un appel à l'Afrique pour que le dialogue, l'amour, la fraternité puissent triompher et prendre le dessus sur la violence, l'intolérance et les guerres qui sèment la désolation. Cet espoir doit partir d'un socle tissé par nos deux peuples. Cet espoir de voir une Afrique sans violence doit partir du Sénégal et de la Côte d'Ivoire », conclut Adama Bictogo.