Adama Bèye, AB Corporation : « Ce geste du président Macky Sall à réunir l'opposition autour de cette fête est à saluer… »

Comme le disait le chef de l'Etat, « Mankoo Outti Ndam Li »! C'est chose faite parce que les Lions de la Téranga ont enfin amené le trophée qui a été tant convoité par les générations antérieures. C'est avec cette équipe sous la commande de Aliou Cissé que nous avons pu obtenir enfin ce sacre.



Mais pas n'importe lequel. Celui-ci est bien fédérateur parce que mettant en évidence tout un peuple uni qui a précédemment vécu des moments de tensions et d’incertitudes. C'est pourquoi, le directeur de Ab Corporation a tenu lui aussi à saluer cet élan de paix, de cohésion et d'entente qui a vu l'opposition et le pouvoir se donner la main.



Adama Bèye qui était présent hier à l'hommage rendu aux Lions du Sénégal, a félicité le président de la république, salué la hauteur de l'opposition et souhaité une pérennisation de partenariat avec Sd Consulting et la Rts pour d'autres rendez-vous à l'image de celui à l'honneur des Lions.