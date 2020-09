Actualisation du tourisme : « Chaque ministère a donné des instructions fortes pour travailler en synergie » (Alioune Sarr, ministre)

Une réunion consacrée à l’actualisation de la stratégie de la promotion touristique de la destination Sénégal s’est tenue ce 7 septembre au building administratif Mamadou Dia.



L’organisation de cette rencontre qui privilégie la convergence sectorielle du tourisme, de l’industrie culturelle, de l’artisanat, de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’urbanisme, est un moment d’échanges pour identifier les leviers d’actions concrètes afin de valoriser le potentiel touristique du pays au profit de la promotion de la Destination Sénégal.



Ainsi, l’objectif visé est l’actualisation de la stratégie de la promotion touristique de la Destination Sénégal de façon concertée avec les départements ministériels et élus locaux qui jouent un rôle important, notamment dans le façonnement de l’offre touristique. Il s’agira, en effet, de partager la stratégie, de recueillir les avis et contribution des partenaires et d’améliorer la stratégie au regards des nouvelles donnes.



Cette politique de développement touristique reposera sur 5 axes qui touchent principalement au patrimoine, à l’expérience, la vente et la distribution, l’institution et l’infrastructure. Elle s’articule également autour de 25 chantiers prioritaires pour relancer la destination Sénégal.



Ces chantiers permettront une relance effective du secteur et sa confirmation comme véritable moteur de croissance du PSE.



Le budget estimé pour l’ensemble des chantiers est de l’ordre de 840 milliards de Francs CFA. Cette nouvelle donne déroulée conformément à la volonté du président Macky Sall, consacrera une part importante au tourisme religieux qui entend davantage revaloriser l’histoire des grands hommes religieux du pays.