Actu-People : Mandiaye Seck dépose une plainte contre Sidy Diop.

Les faits se sont déroulés hier dans la soirée du 16 au 17 décembre vers les coups de 3 heures du matin. De sources sûres, le jeune chanteur Mandiaye Seck venait aux Almadies pour rencontrer un de ses amis proches collaborateurs de Modou Amar et c’est là qu’il s’est rendu compte que son taxi s’était garé juste devant la voiture de Sidy Diop.



Ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention du garde rapproché de ce dernier qui a commencé à proférer des insultes en menaçant Mandiaye Seck.



Notre source nous cite mot pour mot ce que « coco » le garde rapproché a dit : « Tu es là à ouvrir ta bouche et à parler quand on t’invite à la télé, mais là tu as perdu ta langue ». Ce n’est pas tout, car il aurait même abreuvé Mandiaye d'insultes, y compris Sidy Diop qui est venu se mêler au concert.



Et c’est à ce moment précis que Modou Amar est sorti pour empêcher que la situation ne tourne au vinaigre. Mandiaye désemparé, prendra son téléphone pour appeler son manager Baye Zale qui se trouve être l’ancien manager de Sidy Diop.



Mais Mandiaye n’a pas souhaité en rester là, car il s'est rendu ce matin vers 9 heures à la gendarmerie de Ngor pour y déposer une plainte contre Sidy Diop et Cie.

Affaire à suivre...