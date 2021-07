Activités gouvernementales : Macky Sall arrête momentanément les conseils de ministres, élimine les vacances et maintient ses lieutenants sur le terrain

Face aux urgences, le chef de l’État veut être efficace! Ce mercredi en conseil des ministres, le président de la République a décidé de suspendre momentanément le conseil des ministres. Il y'a une « nécessité de la continuité du travail gouvernemental et de l’innovation dans l’action et la communication publiques », informe le communiqué. Le Chef de l’État rappelle que cette tenue du Conseil des Ministres qui va observer, à partir de ce jour (mercredi 14 juillet 2021), une pause de quelques semaines, qui ne signifie pas arrêt des activités gouvernementales. Par ailleurs, précise le communiqué, « il n'y aura pas également de vacances gouvernementales ». Le Président de la République insiste aussi sur la nécessité pour le Gouvernement, durant cette période particulière, d’accentuer une présence plus accrue sur le terrain, pour assurer le suivi sectoriel des politiques publiques et de prendre en charge les urgences de l’hivernage (campagne agricole, gestion des inondations et assistances aux populations sinistrées suite aux fortes pluies, gestion des examens et concours, suivi des revendications sociales, etc.…)