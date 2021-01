Actions citoyennes à Kolda : Des routes praticables grâce au mouvement « Kolda debout »

Beaucoup de routes secondaires sont praticables aujourd’hui dans la capitale du Fouladou grâce aux actions citoyennes du mouvement « Kolda debout ». Presque tous les quartiers ont pu bénéficier de ces actions civiques hautement saluées par les populations. Ainsi, les routes secondaires très dégradées des quartiers de Bantaguel allant vers la mosquée, de Doumassou vers le monument du réal, sinthiang gadapara allant vers la maison de Thierno Fodé et deux voies allant vers le cimetière ont été remblayées entre autres. Le dernier en date est celui de Médina Chérif le week-end dernier qui a vu 5 de ses rues raccommodées.



Kadidiatou Boiro, coordonnatrice de la cellule numéro 3 du mouvement « Kolda debout » du quartier Médina Chérif d’avancer « quand nous avons accueilli le président du mouvement Kolda Abdourahmane Baldé chez nous, il a constaté tout de suite l’état désastreux de nos voies d’accès. Et il a promis séance tenante de remblayer celles-ci. Et la réhabilitation de ces ruelles prouve qu’il a respecté son engagement. Désormais, nous pourrons marcher avec sécurité. Nos parents peuvent maintenant aller librement à la mosquée sans risque d’accident dû au mauvais état de la route. Avec l’état désastreux de nos routes secondaires, on avait du mal à évacuer nos malades. D’ailleurs, même pendant la saison des pluies beaucoup de maisons étaient inondées récemment. Et tous ces maux pourraient être de vieux souvenirs. Tous les habitants du quartier se réjouissent de cet acte citoyen. »



Revenant sur son compagnonnage avec Abdoul Mbaye d’ACT, elle compare : « j’ai accompagné Abdoul Mbaye pendant deux ans sans résultats, mais à peine deux mois de compagnonnage avec le mouvement "Kolda debout" et voilà que nous avons commencé à bénéficier de soutiens utiles et de taille. »



Pour arriver à ces bons résultats, toutes les quatre cellules du quartier étaient présentes pour mettre la main à la pâte. À ce titre, elle précise : « Abdourahmane Baldé n’a pas attendu d’être au pouvoir pour aider les populations. C’est pourquoi, en posant ces actes citoyens, il devrait mériter la confiance des koldois… »