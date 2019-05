Actions Ramadan : La directrice de la famille participe à la « rupture du jeûne » des dakarois.

C'est avec une participation massive de jeunes et de femmes qui l'accompagnent dans ses oeuvres sociales que la Directrice de la femme et des groupes vulnérables a donné le "Ndogou" aux passants et nécessiteux de Dieuppeul-Derklé.

Traditionnellement, cette action participative pour venir en aide aux couches vulnérables surtout en ce mois béni de Ramadan, demeure une constante chez Mme Ndèye Fatou Ndiaye Dème, d'autant qu'elle fait partie des prérogatives du ministère de la femme et de la famille auquel sa direction dépend. Elle remercie à cette occasion les femmes et jeunes qui l'ont soutenue dans cette démarche sociale et souhaite aussi que cela soit pérennisée en direction d'autres actions sociales.