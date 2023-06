Actes de violences/ Abdoulaye Wilanne : « Ce Sénégal est un pays remuant, mais pas remué… »

Le député socialiste est formel : « nous sommes dans un pays où le contexte nous oblige à nous oublier et à penser à l’intérêt supérieur de la nation… » Abdoulaye Wilanne appelle les acteurs politiques à savoir raison garder et à penser à la stabilité que le Sénégal a toujours connue. Évoquant les dernières manifestations et leurs conséquences. L’acteur politique qui s’exprimait à l’Assemblée nationale durant le vote des projets de loi avec le ministre des affaires étrangères, s’ouvre une brèche pour indiquer que le Sénégal restera toujours debout face aux destructeurs de la république.