Des actes de vandalisme ont été notés sur le trajet du TER, très exactement dans la forêt classée de Mbao. Des actes d'incivisme qui ont eu des conséquences graves sur le fonctionnement du TER. Des malfaiteurs ont en effet déterré des câbles, ce qui serait à l'origine des dysfonctionnements notés ce matin. Les faits qui se seraient produits dans la nuit d'hier, ont été constatés par les autorités de l'APIX qui sont intervenus sur les lieux.



Le DG Mountaga Sy s'y est personnellement rendu pour constater de visu le modus operandi des bandits qui apparemment étaient bien équipés. Mais Mountaga Sy a surtout profité de l'occasion pour tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences dramatiques que peuvent avoir de tels actes.



En effet, fera t-il savoir, de tels actes peuvent d'abord causer la mort immédiate de leurs auteurs et même un accident du train. Il saisira aussi l'occasion pour sensibiliser les populations qui doivent s'impliquer dans la sécurité du TER, car dira-t-il, "on ne peut pas mettre un gendarme à chaque km du tracé qui en compte 36."



Pour le moment renseigne le DG de l'APIX, une plainte a été déposée contre X et la gendarmerie a déjà ouvert une enquête...