Actes de vandalisme au lycée de Yoff / Mamadou Talla : « Les auteurs ont été bien identifiés et seront sanctionnés… »

À l’occasion d’une cérémonie au lycée d’excellence de Diourbel hier, le ministre de l’éducation nationale, Mamadou Talla, a tapé sur la table pour dénoncer ce qui s’est passé, il y a quelques jours, au lycée de Yoff.



« Ces élèves, au nombre de 17, ont été bien identifiés. De même que celui qui était à leur tête. La gendarmerie a fait le travail qu’il fallait et à l’issue du conseil de discipline de l’établissement, des sanctions seront prises », a annoncé le ministre de l’éducation qui rappelle que l’école, en tant que lieu de socialisation et de transmission de l’excellence, doit bien être sauvegardée et préservée.



Même si dans certains pays, des élèves s’adonnent à ce genre de pratique, il est inadmissible, selon Mamadou Talla, de laisser prospérer ces actes. La classe sera réparée et toutes les mesures pour que de pareilles situations ne se reproduisent seront prises.