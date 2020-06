Acte de vandalisme au domicile du maire de Kaolack : Des responsables politiques femmes dénoncent.

Après l'équipe politique de Mariama Sarr et les commerçants et artisans du marché central, c'est au tour des responsables politiques femmes de Kaolack de monter au créneau pour fustiger à leur tour le saccage qui a été enregistré chez le maire de la ville de Mbossé lors des manifestations contre les restrictions.



Ces dernières ont ainsi regretté ces faits qui disent-elles, n'honorent guère la jeunesse Kaolackoise qui a toujours privilégié la pondération dans ses combats.



En plus, elles se posent également les questions suivantes : " Mariama Sarr est-elle la seule responsable politique à Kaolack? Pourquoi, les domiciles des autres leaders n'ont pas été vandalisés?" Au finish, les responsables politiques femmes qui ont fait face à la presse locale de Kaolack, ont indexé des mains invisibles de certains responsables politiques qui seraient derrière cet acte.



L'enquête qui a été ouverte par la police, prouve nettement que l'affaire est loin d'être terminée...