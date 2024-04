Acte contre-nature : deux hommes surpris en pleins ébats sexuels au Mémorial de Dakar-Goré, l'un est porteur du VIH Sida

Un acte condamnable et ignoble à tout point de vue au regard du statut sérologique de l'un des prévenus. En effet, ils résultent de l'enquête qu'au cours d'une patrouille de routine que les éléments du commissariat de Rebeus ont surpris en flagrants délits deux individus, les nommés Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye Khalifa Gueye en train de faire des rapports sexuels à la porte du millénaire plus précisément au Mémorial de Dakar-Gorée sous les grottes.



Le premier était en position debout et l'autre en position courbé. Ainsi, quand l'un d'entre eux, Khalifa Gueye a aperçu les limiers, il a pris la fuite. Et un agent de police l'a poursuivi avec un taxi avant de le rattraper après une rude course-poursuite. Tandis que l'autre, n'a pas pu s'échapper à cause de son handicap. Lors de leur face to face avec les enquêteurs, Cheikh Ahmadou Bamba est passé aux aveux. Il a clairement affirmé aux limiers qu'ils étaient en pleins ébats sexuels quand ils ont été surpris par les policiers. Et que c'est lui qui était l'actif et Khalifa Gueye était le passif. Il a également fait savoir qu'il était porteur du VIH Sida et il a eu à transmettre le virus à beaucoup de ses partenaires, hommes avec qui il entretenait des rapports sexuels. Pour son co-prévenu, il a commencé par nier les faits en soutenant qu'il était juste sur les lieux pour se promener avec l'un de ses amis. Après la clôture de l'enquête, ils ont tous été déférés puis placés sous mandat de dépôt pour acte contre-nature et infection volontaire du VIH Sida.





Jugé ce mardi 23 avril 2024 au tribunal des flagrants délits de Dakar, Cheikh Ahmadou Bamba tente dans un premier temps de revenir sur ses déclarations. Mais confronté à ses aveux circonstanciés à l'enquête préliminaire, il finit par coopérer avec le tribunal. "J'ai le Sida. Je l'avais fait avec lui et avec d'autres hommes", a-t-il déclaré devant le prétoire. Tandis que son co-prévenu Khalifa Gueye, il persiste toujours dans la dénégation. "Ce jour-là, j'étais sur les lieux pour des rapports sexuels, mais il n'a pu rien fait. Je croyais que les policiers étaient des agresseurs, c'est la raison pour laquelle j'ai pris la tangente", avance-t-il.





Selon le maître des poursuites, Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye a avoué tous les faits en soutenant que c'est lui qui était l'actif et c'est Khalifa le passif. Concernant Khalifa Gueye, il avait donné une autre version en alléguant qu'il avait identifié les bijoux que porter son co-prévenu. Et qu'il voulait lui soustraire.





D'après le parquet, les arguments des enquêteurs et ceux de Bamba Ndiaye montrent a suffisance que le délit d'acte contre-nature est établi. Sur ce, il a requis 2 ans de prison ferme. Leur conseil, Me Iba Mar Diop a plaidé pour une application bienveillante de la loi pénale.



L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril prochain.