Acte 3 : Vers une évaluation complète du dispositif

5 ans après sa mise en œuvre, l’Acte 3 de la décentralisation va dans les jours voire les mois à venir connaitre une évaluation complète, a renseigné le ministre des collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.

Considérant que le niveau le plus pertinent de l’évaluation demeure la région, Oumar Guèye confie avoir entamé une tournée nationale pour échanger avec l’ensemble des populations sur les progrès et faiblesses du dispositif.

D’ailleurs, les régions de Kédougou et Matam ont déjà été visitées par l’autorité et des CRD spéciaux y ont été tenus. Les 12 autres régions recevront la délégation ministérielle afin de permettre aux entités dans ces régions de donner leur aperçu sur l’Acte 3 de la décentralisation.

Les institutions, notamment l’assemblée nationale, le Hcct, le Cese entre autres, seront également consultées pour recueillir leurs avis sur le dispositif de décentralisation.