Acte 2 état d'urgence / Me Abdoulaye Tine : « Cela dénote de l'absence d'une vision stratégique de la gestion de la pandémie ».

Pour contrer la progression de la pandémie Covid-19 au Sénégal, le président Macky Sall a décrété un état d'urgence assorti de couvre-feu dans la capitale Dakar et Thiès. Mais selon le président du parti l'union sociale libérale, Me Abdoulaye Tine, ces mesures prises par le chef de l'État dénotent un tâtonnement dans la gestion efficace de la pandémie.



"Ça dénote de l'absence d'une vision stratégique de la gestion de la pandémie. Parce que le président de la République avait décrété l'état d'urgence sans même qu'on puisse nous donner un début d’explications. Et du jour au lendemain, il nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, on nous a levé toutes les mesures restrictives et aujourd'hui, il nous ramène l'état d'urgence. Finalement le citoyen s'y perd, et il ne sait plus à quel État se fier. Mais quoi qu'il en soit. Cela montre que l'État dans la gestion de la pandémie est entre détournement et contournement. C'est à dire, qu’au lieu d’affronter la réalité, ils ont opté pour la facilité", a dénoncé le juriste.



Par ailleurs l'avocat, consultant juridique, appelle les forces de l'ordre et de sécurité au respect des droits de l'homme dans le cadre de l'exécution du couvre-feu sur le terrain...