Acquisition de vaccins anti-Covid : membre de l'Initiative COVAX, pourquoi le Sénégal négocie avec la Chine...

Ce mardi 12 janvier, un tweet supprimé du ministre de la Santé a fait couler beaucoup d'encre. Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé un don de 200 000 doses du vaccin chinois au Sénégal avant d'effacer le post aussi bien sur Facebook que sur Twitter.



Contacté par Dakaractu, ses collaborateurs ont avoué une erreur de communication. Plus tard, le ministre a rectifié en « pourparlers » avec la Chine en vue de disposer d'au moins de 200 000 doses de son vaccin Sinopharm efficace à plus de 70%.



Au-delà de la bourde communicationnelle que le ministère a eu du mal à étouffer, il devenait pertinent de savoir pourquoi le Sénégal a décidé d'explorer la piste chinoise.



C'est une option épousée par les autorités sénégalaises pour éviter toute mauvaise surprise ou contourner les lenteurs rencontrées par l'Initiative Covax. Selon le ministre de la Santé, le président Sall a donné des instructions pour que d'autres pistes soient explorées pour permettre au Sénégal d'avoir accès au vaccin anti-covid dans un contexte de remontée des cas covid expliquant d'ailleurs le retour de l'état d'urgence dans deux régions (Dakar et Thiès). Ladite stratégie sera déposée sur la table du chef de l’exécutif ce mercredi 13 janvier au cours de l'hebdomadaire réunion du Conseil des ministres.



Il faut admettre qu'en procédant ainsi, le Sénégal prend les devants surtout que la Facilité Covax est loin de donner les résultats escomptés.



Initiative mondiale visant à garantir l'accès rapide et équitable aux vaccins anti-covid, elle regroupe 190 économies, soit 98 économies à revenu élevé et 92 économies à revenu faible et intermédiaire. Le Sénégal fait partie de cette catégorie, mais spécifiquement dans le groupe des pays à revenu intermédiaire, comme l'a rappelé le ministre de la Santé lors du face à face du gouvernement avec la presse jeudi dernier.



Dirigé par l'Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l'OMS, le Covax s'est fixé l'objectif d'avoir accès à 2 milliards de doses en 2021 dont plus de la moitié est destiné aux 92 économies à revenu faible et intermédiaire éligibles à la garantie de marché (AMC) COVAX, sous réserve de la mobilisation des fonds nécessaires.



« La garantie de marché de Gavi est un instrument de financement novateur qui soutiendra la participation de 92 économies à revenu faible et moyen à la Facilité COVAX, permettant l'accès à des doses de vaccins COVID-19 sûrs et efficaces financées par des donateurs... », renseigne Gavi.org visité à Dakaractu.



L'opération aurait permis de rassembler 2 milliards de dollars en 2020 grâce au « soutien généreux des donateurs souverains, des donateurs du secteur privé et des donateurs philanthropiques ».



Cependant, il reste à mobiliser 4,6 milliards de dollars supplémentaires en 2021 pour se procurer les doses de vaccins pré-réservées au fur et à mesure de leur arrivée sur le marché.



C'est là où la machine s'est grippée mettant ainsi certains pays membres de l'Initiative dans l'obligation de chercher parallèlement d'autres voies qui seront sans doute moins contraignantes que COVAX qui, quand bien même serait encline à fournir un financement de 150 millions de dollars (78 milliards de FCFA) aux pays éligibles à la garantie de marché en guise de soutien à la préparation à la livraison de vaccins.