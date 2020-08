Achoura : Cheikh Bakhoum apporte son soutien aux lieux de culte musulmans et aux familles de la commune Grand-Yoff

A la veille de la fête d'Achoura, M. Cheikh Bakhoum, responsable politique de l’Alliance Pour la République à Grand-Yoff a apporté un soutien aux lieux de culte musulmans et aux familles de la commune Grand-Yoff. Une distribution de plus de 30 têtes de bœufs et des poulets a été faite au profit des Imams, délégués de quartiers, Badienou Gokh et populations. Cette action entre dans le cadre de la dynamique de solidarité amorcée depuis plusieurs années par M. Cheikh Bakhoum pour alléger les dépenses des populations de Grand-Yoff lors d’événements religieux, sociaux ou culturels. Un geste salutaire surtout dans ce contexte de pandémie du Coronavirus.