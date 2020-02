Achats de véhicules au CESE : Comment l’opération s’est faite sans impliquer les crédits inscrits pour le compte du CESE par la loi de finance de l’année

En considération de ces éléments, il est clair que le schéma en conception comme en exécution, reste un modèle d’acquisition d’ordre privé et personnel.

Dakaractu a voulu en savoir plus sur cette affaire, et il apparait que cet « esprit de dévouement des conseillers » a été « supervisé juridiquement et sur la base des instructions et orientations de la Présidente du CESE » par son Directeur de Cabinet Cheikh Dieng himself. Et le schéma contractuel d’achat de véhicules par les Conseillers et agents de l’Institution que nous avons examiné, n’a nullement impliqué les crédits inscrits pour le compte du CESE par la loi de finances de l’année.Selon notre source, trois principes ont été exigés aux conseillers dans cette opération. « Il s’agissait d’abord de s’assurer en complémentarité avec la banque, de l’éligibilité des dossiers des intéressés, notamment le montant demandé proportionnellement aux traitements mensuels et autres mesures de sécurité comme le non dépassement de la quotité autorisée en cas d’engagements financiers antérieurs. Mais aussi que le CESE reste juridiquement tiers aux engagements souscrits par l’emprunteur et l’établissement financier partenaire, en observation scrupuleuse du principe de relativité des conventions. En enfin appuyer administrativement la célérité du traitement des dossiers au niveau des services financiers intervenants du CESE, notamment la mise à disposition de l’ordre de virement des prélèvements mensuels effectués sur la rémunération des personnes qui s’engagent. »Le Directeur de cabinet a veillé nous dit-on toujours, que ces trois principes de base soient respectés « rigoureusement et sans aucune dérogation ». Aussi, selon nos informations toujours, « les conventions proposées par la Banque ont été analysées de manière à écarter toute clause ou expression dont l’interprétation ultérieure serait susceptible d’engager de quelque manière que ce soit les finances ou la personnalité morale du CESE