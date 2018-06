Achat de véhicules pour les députés : Le directeur Général de EMG dénonce un gré à gré maquillé et dit ne jamais avoir été consulté pour ce marché.

C'est un Babacar Guèye très remonté qui se confie à Dakaractu suite à la parution d'un article paru ce lundi 11 juin 2018 dans le quotidien Libération, faisant état d'un marché d'achat de véhicules pour les députés gagné par la CFAO.

Le directeur de EMG réfute le procédé et explique que tout a était fait en catimini. " Sachant que seul EMG et CFAO font dans la vente de la marque Toyota, ils ont tout simplement coopté la CFAO sans nous consulter", a déclaré Mr Guèye qui affirme que les plus hautes autorités de ce pays ne sont nullement informées de cette pratique. Il annonce d'ailleurs, avoir écrit à l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) pour dénoncer cet état de fait qui n'encourage guère, selon lui toujours, les investisseurs nationaux.