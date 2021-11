Accusée d'avoir porté des coups de couteau à son ex amant : L'affaire Maguette Faye renvoyée jusqu'au 19 novembre prochain.

L'affaire de la restauratrice Maguette Faye qui avait asséné des coups de couteau à son ex flirt lors de son mariage à la Médina, a été appelée ce mercredi 17 novembre 2021 à la barre du Tribunal d'Instance de Dakar.



Finalement, l'affaire a été renvoyée jusqu'au 19 novembre prochain, parce que la prévenue est malade et elle est sous perfusion.



Âgée de 32 ans et mère de deux enfants, la dame Maguette Faye s'est présentée au mariage de son ancien amant, le commerçant Aliou Top pour se venger.



Emportée par la jalousie, elle lui a asséné des coups de couteau ayant occasionné de graves blessures. Les faits se sont déroulé samedi dernier à la rue 5 angle Blaise Diagne de la Médina.