Accusée d'avoir brûlé vif son mari : Le procès de Aïda Mbacké encore renvoyé jusqu'au 06 octobre prochain

L'affaire de la dame Aïda Mbacké arrêtée pour avoir brûlé vif son mari Khadim Ndiaye en novembre 2018, a été appelée ce mercredi 28 juillet 2021, devant la Chambre criminelle de Dakar. Seulement, l'affaire a été renvoyée au 06 octobre prochain pour la comparution des témoins dont les nommés Rose Diémé et Moustapha Diop. Le tribunal exige leur comparution forcé à l'audience du 06 octobre prochain.

Détenue à la maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6 depuis plus de deux ans, l'accusée est poursuivie pour meurtre de son mari qu'elle avait brûlé vif dans leur appartement sis aux Maristes lors d'une dispute qui a viré au drame. Lors de son audition devant le magistrat instructeur, la dame Aïda Mbacké avait avoué avoir tué son mari mais, elle ignore ce qui l’a poussé à commettre un tel acte.

« Je ne l’ai pas brûlé avec de l’essence. J’ai utilisé du diluant. On l’avait acheté pour le vernissage de nos meubles. Je ne voulais pas le tuer. Je n’en avais pas l’intention. J’étais en colère quand il m’a annoncé sa seconde noce. Je ne pouvais plus me contrôler. J’ai agi sous le coup de la colère. Je lui ai dit puisqu’il avait pris une deuxième épouse, nous allions tous mourir », avait-elle confié au juge d'instruction.