Accusé de vol : Mohamed Cissé, marié à trois femmes et père de 10 enfants, risque 2 ans de prison ferme.

Les faits se sont déroulés un samedi vers les coups de 5 heures du matin alors que le prévenu a quitté son domicile sis à Keur-Massar pour aller à Colobane. En cours de route, il a effectué une escale à Sacré-Cœur dans un immeuble où il va pénétrer par effraction dans l'appartement de la dame Seynabou Sarr pour y soustraire divers biens dont deux (2) téléphones portables, un ordinateur et des boucles d'oreilles en or. Après sa plainte à la police, Mohamed Cissé sera géolocalisé à Colobane. Arrêté et placé sous mandat de dépôt, Mohamed Cisse a fait face au juge du Tribunal d'Instance ce vendredi 19 novembre 2021 pour répondre des faits de vol.



Marié à trois femmes, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés en réitérant ses déclarations de l'enquête préliminaire. À la barre, il déclare être l'auteur du vol. " J'ai sauté du balcon pour accéder dans sa chambre. J'ai trouvé la dame dans la chambre, mais elle ne m'a pas vu. J'ai été appréhendé par géolocalisation. Je suis un vendeur de téléphone portable", se dédouane-t-il.



Vu la reconstruction des faits, le ministère public a requis 2 ans ferme contre lui. Du côté de la défense, Me Iba Mar Diop sollicite une application bienveillante de la loi pénale contre son client. Délibéré 24 novembre 2021...