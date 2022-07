Accusé de détournement d'une somme de 3 millions : Maïmouna Dièye défie ses accusateurs et dénonce la gestion de l'équipe sortante...

Face à la presse, l’édile élue sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi, Maïmouna Dièye, qui a été accusée de détournement présumé de neuf (9) millions de Fcfa, appartenant à la commune, défie ses détracteurs et leur demande des preuves, non sans dénoncer la mauvaise gestion de l'équipe sortante.



"Le lobby qui essaie de détruire ma réputation, perd son temps. Ils disent que le conseil avait délibéré pour une somme de 9 millions FCFA seulement et que j'ai débloqué 12 millions FCFA. Je veux qu'ils sachent qu'en tant que maire, j'ai les prérogatives de prendre mes propres décisions. Les 12 millions FCFA, je les ai mis là où il faut. Nous avons entamé notre entreprise de démantèlement de cette mafia communale qui n'a que trop longtemps tenu les populations en otage... Et rien ni personne ne pourra nous arrêter, Inchaallah..." a-t-elle déclaré.



La présidente des femmes de Pastef/Les patriotes d'ajouter : " je suis la lionne du président Ousmane Sonko, je n'ai pas peur... j'ai été élue pour un mandat de 5 ans, au suffrage direct (Premier maire élu directement à la Patte d'Oie) par les populations de la Patte d'oie. Je me suis engagé auprès d'elles pour une gestion ambitieuse, participative, inclusive et transparente. Je tiendrai cet engagement quoi qu'il m'en coûte. Je le dis à qui veut l'entendre, je ne céderai à aucune forme de pression et surtout pas, de la part d'un lobby politique local dont les méthodes sont maintenant connues de tous. je ferai face et je ne céderai pas 1 centimètre carré de terrain. Je donne rendez-vous très prochainement aux populations sur les résultats de l'état des lieux ainsi que la présentation de mon bilan des 6 premiers mois de travail en plus des projets à venir", a conclu la maire de la Patte D'oie.