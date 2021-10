Accusé d'être derrière un grand parti de l'opposition : Dr Alassane Ba, Sg du STAF dément une « information mal fondée et inexacte »

Le Secrétaire général du Syndicat des Travailleurs de l'Administration Fiscale (STAF) a répondu à ses détracteurs qui accusent son syndicat d'être derrière un parti politique de l'opposition. Selon le Docteur Alassane Ba, cette information est mal fondée et inexacte.



"On a fait croire à l'autorité suprême qu'il y a un grand parti d'opposition qui est derrière nous. C'est une information infondée et inexacte. Nous sommes des syndicalistes. Nous ne sommes dirigés ni parrainés par aucune chapelle politique".



Cependant, il invite le président de la République à voir ce qui se passe à la Direction Générale des Impôts et Domaines.