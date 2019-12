Accusé d’avoir détourné 75 millions de F CFA pour les projets de migrants de retour à Kolda : l’ONG la lumière apporte son éclairage.

Suite à la sortie de Hamidou Diallo, un migrant de retour qui a accusé l’ONG la lumière qui s’active dans le domaine des migrations, de détournement de 75 millions de FCFA destinés à financer le projet des migrants de retour. L’ONG "La Lumière", pour se défendre, a apporté des clarifications lors d’un point de presse tenu ce vendredi 27 décembre dans ses locaux.



À croire Mame Thierno Aïdara, coordonnateur régional de "La Lumière" : « effectivement nous avons été accusés d’avoir détourné un montant de 75 millions destinés aux migrants de retour de la part d’un migrant de retour du nom de Hamidou Diallo. Et ce dernier réside dans la commune de Mampatim. Je voudrais rassurer l’opinion sur le fait que l’ONG "La Lumière" n’a détourné ni fonds, encore moins des objectifs. Mais au contraire nous travaillons avec les partenaires pour que ces fonds-là soient disponibles pour les migrants de retour. C’est seulement dû aux procédures internes et compliquées des partenaires. C’est pourquoi, après ces propos diffamatoires, l’ONG "La Lumière" a porté plainte auprès des autorités judiciaires pour que vérité soit rétablie. Mais pas dans le but d’inculper le bénéficiaire ou le migrant de retour, ni de lui faire du mal. Mais dans le sens de le conscientiser pour qu’il sache que c’est un processus qui est en cours et bientôt les gens vont recouvrer les ressources pour développer leurs entreprises », clarifie-t-il.



Il ajoute avec insistance : « notre ONG "La Lumière" a été victime de propos diffamatoires. Éclairer la lanterne de l’opinion sur cette affaire, c’est l’objectif de la lumière. Nous rassurons toutes les parties prenantes que ce projet-là est en cours. On a encore de l’espoir. Nous pensons que les ressources vont bientôt arriver. D’après les dernières correspondances que nous avons de la Cedeao, le document du Sénégal est entre les mains des services légaux. Et ils sont en train de les traiter. Et nous osons espérer incessamment que cette situation va être décantée avant même début janvier... »