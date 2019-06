Accusations de BBC contre Aliou Sall / Ahmed Saloum Dieng : « Ces occidentaux ne veulent que créer la zizanie dans le cœur et dans l'esprit des Sénégalais »

"Nous avons été assez colonisés par les occidentaux". C'est l'avis du président du forum pour la paix, Ahmed Saloum Dieng. En effet, ce dernier estime que les accusations faites à l'endroit de Aliou Sall sur le pétro-gaz par la chaine britannique BBC ne sont rien d'autre que l'œuvre de manipulateurs occidentaux qui veulent créer la zizanie dans le pays. " Ces occidentaux ne veulent que créer la zizanie dans le cœur et dans l'esprit des Sénégalais. Les occidentaux ont pillé nos ressources naturelles et réduit à l'esclavage nos ancêtres. Aujourd'hui, ils s'attaquent même aux Tarikha afin de les mettre en mal entre elles", a-t-il regretté. Aussi, appelle-il, à la vigilance des autorités et des populations sur de tels actes. Toutefois, il a prié pour que règnent la paix et la stabilité mais aussi et surtout pour l'unité musulmane au Sénégal