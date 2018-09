Accusation de corruption, de blanchiment d’argent, évasion et fraude fiscale : Fin des poursuites contre Cheikh Tidiane Gadio

L’ancien ministre des affaires étrangères sous le régime libéral, le Dr. Cheikh Tidiane Gadio a été blanchi des poursuites à son encontre relativement à des accusations de corruption, de blanchiment d’argent, d’évasion et de fraude fiscale. L’annonce a été faite par son avocat Sean Hecker du cabinet Kaplan, Hecker & Fink. Pour rappel, c’est le 17 novembre 2017 que le gouvernement américain avait procédé à l’arrestation à New York du Dr. Cheikh Tidiane Gadio, député, et président de l’Institut Panafricain de Stratégies, suite à une plainte de l’administration fédérale portant sur des accusations aussi graves que des actes de corruption, de blanchiment d’argent, d’évasion et de fraude fiscale.

Toutes ces accusations faisaient suite à la facilitation par le cabinet de consultation du Dr. Gadio d’une transaction entre la China Energy Fund Company et le gouvernement du Tchad entre 2014 et 2016.

La plainte retirée, la caution du Dr. Gadio sera annulée, de même que son assignation à résidence. Gadio recouvre donc sa liberté informe une note qui nous a été transmise.