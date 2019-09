Accueil du Khalife général des mourides à Dakar : Des «Baye Fall» prennent le balai pour un grand nettoyage des avenues Bourguiba et Cheikh Ahmadou Bamba

Plusieurs dizaines de jeunes fidèles de la confrérie mouride se sont équipés, ce samedi, de gants, brouettes, pelles, râteaux et balais pour une journée de grand nettoyage. Ils ont retroussé les manches pour nettoyer la Ville, soit la plus grande opération de ramassage des déchets depuis des années.



Une opération citoyenne pour débarrasser de ce qui est sale les avenues Bourguiba et Cheikh Ahmadou Bamba, avant l’arrivée du Khalife général des mourides à Dakar pour les besoins de l’inauguration de la Grande mosquée Massalikoul Djinane. Des opérations de ramassage des déchets sauvages sont ainsi organisées aux alentours de Castors et des quarters des HLM et jusqu’à Colobane.



Les talibés ont des attentes légitimes en faveur d'une plus grande propreté des rues de la capitale afin de mieux accueillir Serigne Mountakha Mbacké et les autres dignitaires mourides. Une opération à laquelle ont été conviés les habitants et leurs associations pour sensibiliser le plus grand nombre possible de citoyens sur l'importance de préserver la propreté.



Des initiatives se tiendront à Ouagou Niayes, Cité Port, Fass et Colobane. Cette vague d'actions citoyennes mobilisera ainsi des centaines de fidèles...