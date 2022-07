Accueil de Mimi Touré dans la zone centre : Kaolack se distingue par la désunion de ses leaders.

En effet, de Touba à Nioro Du Rip en passant par Ranérou, Louga, Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor où elle a bouclé la onzième journée de sa campagne électorale, les différents leaders politiques de la coalition ont fait preuve de dépassement en réservant un accueil chaleureux à Aminata Touré dans la plus grande convivialité, en rassurant sur une large victoire au soir du 31 Juillet prochain. Ce que les leaders BBY de Kaolack n'ont pas réussir.



En effet, alors que tout se passait correctement pour réserver un accueil chaleureux à Mimi Touré, tout d'un coup, tout s'est considérablement dégradé à cause d'une mauvaise organisation. D'abord la bataille des pancartes a fait rage entre les militants. Chacun voulait que le pancarte de son responsable se positionne devant.



Ce qui a laissé place à une pagaille totale pour ne pas dire des bousculades, sans compter la détermination des agents de sécurité des leaders politiques déployés sur place. Qui finiront eux aussi à se donner en spectacle, devant le silence coupable de leurs responsables politiques. Ce qui a dispersé la foule qui s'était mobilisée en masse pour accueillir Aminata Touré.



L'autre facteur qui a aggravé la situation, c'est la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale du Saloum en cet après midi du jeudi. Les bousculades combinées aux autres facteurs précités, ont fait que plusieurs militants ont fini par bouder le stade Lamine Guèye.



À l'arrivée de Mimi Touré à la place du meeting, les bousculades ont repris tout bonnement, toute comme la bataille des pancartes. Finalement, Aminata Touré a pris la parole pour s'adresser aux Kaolakois et Kaolackoises dans des conditions très difficiles. Car personne ne pouvait entendre ce qu'elle débitait parce que les militants s'époumonaient à crier le nom de leurs leaders politiques...