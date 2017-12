Accueil de Macky Sall à Kolda : Doudou Kâ mobilise 24 maires du Fouladou

Doudou KA, Administrateur Général du FONGIP dont la structure a accompagné le secteur de l’élevage à hauteur plus de 4 milliards de Fcfa, a été l’absent le plus présent à Kolda à l’occasion de la Journée nationale de l’élevage. La mission conduite par le conseiller technique en charge des relations publiques de l’Administrateur Général et le directeur adjoint commercial et des opérations du FONGIP a été un moment mis à profit pour des séances de travail avec différents maires membres du FMD. Selon Diarga Sané, maire de Pakour (ex Rewmi) et porte-parole du jour du FMD, « les maires ont comme doléances principales la visite de Doudou KA dans leur commune respective afin qu’un accueil populaire lui soit réservé ».



A la suite des élus locaux, les éleveurs ont également magnifié le rôle du FONGIP dans l’accompagnement de la politique du président de la République dans le secteur si stratégique de l’élevage. Ils ont, à l’occasion, décidé de mettre un réseau FMD des éleveurs pour contribuer à la réélection du chef de l’Etat, disent-ils, « au premier tour ».



Selon le député maire de Kolda, Oury Bailo Diallo, l’action du FONGIP dans la région de Kolda est d’autant plus importante qu’elle permet un développement inclusif des territoires de cette zone naturellement favorable à la riziculture pratiquée dans le bassin de l’Anambé avec la SODAGRI pour une atteinte de l’autosuffisance alimentaire. A rappeler que la région de Kolda est aujourd’hui considérée comme le grenier ou « coton belt » du Sénégal parce que les 2/3 de la production nationale du coton y sont tirés.