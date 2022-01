L'accueil du président Macky Sall a été une occasion pour la directrice de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, de s'adresser aux fatickois.



Et si l'on se fie aux propos de la responsable de l'Apr du quartier Peulgha de Fatick, Macky Sall est un digne fils de Fatick. Ce dernier aime profondément sa ville, eu égard aux nombreuses réalisations consenties.



Elle a par ailleurs appelé à l'unité des responsables pour le triomphe du Sine et du président Macky Sall qui a tout donné à cette localité qui l'a vu naître...