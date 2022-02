Accrochages à Ngor : Mame Matar Guèye de Jamra explique l’origine du problème.

Le rond-point de Ngor a été le théâtre en début de week end d'échauffourées entre les jeunes du village et la Gendarmerie.



En cause, les terres octroyées aux champions d'Afrique. En effet, pour ces « Ngorois » les terres qui leur ont été attribuées à Ngor, Ouakam et Yoff, n’appartiennent pas au gouvernement. Le vice-président de l’Ong islamique Jamra, Mame Matar Guèye, en conférence de presse, a expliqué que les hommes politiques ont étouffé la revendication légitime des héritiers coutumiers du Tank de Ouakam, Ngor et Yoff.



« Ils veulent mélanger le litige foncier avec la loi sur le domaine national, mais nous n’allons pas l’accepter », dira Mame Mactar Guèye.