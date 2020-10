Accrochage : Un fils du ministre de l'Intérieur a été brutalisé par la Police.

Recevant, mercredi dernier, les organisations de défense des journalistes, le ministre de l’Intérieura fit part de quelques révélations sur les bavures policières. Interpellé sur la recrudescence des violences dans les manifestations de protestation, Aly Ngouille Ndiaye a révélé qu’un de ses fils a été brutalisé par des policiers.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a précisé, selon des informations du journal Les Echos, que l'incident remonte à la période du couvre-feu. Le fils du ministre, qui était sorti, nous apprend le journal, a été arrêté par des policiers qui l'ont brutalisé.



« Aly Ngouille Ndiaye de révéler qu’il l’a appris bien après et quand il a interrogé son fils, ce dernier a confirmé », note-t-on dans Les Echos. Mais, il ne s’est pas plaint et n’a rien dit à personne, selon le quotidien d’information. « S’il avait levé le plus petit doigt, les gens auraient dit que c’est parce que c’est son fils qu’il agit. Et s’il avait sanctionné, on lui ferait des reproches », lit-on dans le journal.



Parvenir à rétablir l’apaisement et la quiétude «est la mission la plus importante que nous ayons aujourd'hui en tant qu’autorité », a ajouté le ministre, lors du dépôt de la lettre de protestation des organisations de défense des journalistes.