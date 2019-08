Accréditations Afrobasket féminin 2019 : Le Portail FIBA réouvert jusqu'au 12 août afin de permettre un maximum d'enrôlement

Dans le but de permettre une large couverture médiatique de l’Afrobasket Féminin, la FIBA a expressément décidé de rouvrir le portail des accréditations, afin d’enrôler un maximum de journalistes locaux et étrangers. Une mesure qui devrait permettre aux « Retardataires » de pouvoir s’inscrire sur la plateforme on line. Pour ce qui est du retrait de ces précieuses cartes, il faudra se rendre au Dakar Arena de Diamniadio, renseigne Demba Seck, le premier vice-président de la FSBB.