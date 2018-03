Accra : retrouvailles entre Idy, Me Youm, Thérèse Faye…

Comme vous voyez sur ces images, c’est Idrissa Seck, l’un des plus virulents adversaires de Macky Sall, qui pose avec des personnalités de la garde rapprochée de celui-ci. Le leader de Rewmi, qui assiste à la 14e Assemblée générale de l’Internationale libérale au Ghana, est avec Me Youm, ministre, directeur de cabinet du président de la République, Thérèse Faye Diouf, patronne de la COJER et d’autres apéristes e renom. Qui avait dit que seules les montagnes ne se rencontrent jamais ?