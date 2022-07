Accra / Session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de Gouvernement : ce qu'il faut retenir...

La conférence des chefs d'État et de Gouvernement de l'Uemoa, s'est réunie en session extraordinaire à Accra (Ghana).



Dans le communiqué final, qui a sanctionné cette session, la conférence des chefs d'État, examinant la situation sécuritaire au sein de la sous-région, a condamné "vigoureusement les attaques terroristes perpétrées dans certains pays membres."



Les chefs d'État, réitèrent, à cet effet, leur solidarité envers ces pays et expriment leurs condoléances aux familles des victimes civiles et militaires.



Après avoir condamné ces attaques, les chefs d'État et de Gouvernement, se sont penchés sur la situation au Mali et au Burkina.



Concernant ces deux pays, et s'agissant de leur situation sécuritaire, économique et financière, la conférence "a pris bonne note des présentations faites par les deux délégations de ces pays frères", informe le communiqué final. Ainsi, la conférence, "partage les préoccupations et recommandations de la conférence des chefs d'État et de Gouvernement de la Cedeao".



Au titre de la gouvernance des organes et institutions de l'Union, la nomination au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, de l'ancien gouverneur de la Bceao, M. Thiemoko Meyliet Koné, a été saluée. Il sera également félicité "pour les réformes réalisées, à la tête de la banque centrale, notamment celle du Franc CFA". Les chefs d'État et de Gouvernement, ont décidé, à l'unanimité de nommer M. Jean-Claude Kassi Brou, au poste de de Gouverneur de la Bceao, à compter du 04 juillet.