Accra : Le CNSP présente la charte de la transition aux chefs d’État de la CEDEAO.

Ce mardi 15 septembre, une délégation de la junte militaire qui tient les rênes du Mali doit rencontrer à Accra des chefs d’État de la CEDEAO.



Ce mini-sommet intervient alors que l’ultimatum donné au Comité national pour le salut du peuple expire ce jour. L’organisation sous régionale avait sommé les militaires qui ont renversé Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier, de nommer un civil pour conduire la transition.



Chose qui tarde à être concrétisée même si des concertations ont permis au Mali d’avoir une charte et une feuille de route de la transition. C’est d’ailleurs autour de ces avancées que les discussions tourneront entre la junte et les dirigeants ouest-africains. Arrivés ce lundi à Accra, le Colonel Goita et sa suite ont été reçus par le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo Addo.



Devant ce dernier et ses pairs, le président du Comité national pour le salut du peuple fera un exposé sur « le schéma de la transition ».



Sa présentation fera l’objet de discussions avant que la rencontre ne soit clôturée par un communiqué.