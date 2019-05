Accord politique de paix et de réconciliation en République Centrafricaine : Le Chef de la Minusca en tournée pour obtenir des soutiens

Le Chef de la Minusca et Représentant Spécial du SG des Nations Unies, Mankeur Ndiaye, était à Paris ce matin où il a été reçu par le ministre français de l’Europe et des affaires étrangères, Jean Yves Le Drian.

L’entretien s’est tenu au Quai d’Orsay. La situation politique et sécuritaire dans ce pays était au menu des entretiens diplomatiques. Mais auparavant, l’ancien ministre sénégalais était à l’Elysée où il a été reçu par les Conseillers Afrique du Président Macron. Notons que cette visite à Paris avait été précédée par celle effectuée à Moscou en fin Avril lors de laquelle le Chef de la Minusca a été reçu par Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères et le Monsieur Afrique du Président Vladimir Poutine. Cette tournée auprès des Capitales des Membres Permanents du Conseil de Sécurité du Chef de la Minusca, a pour but d’obtenir leur soutien à la mise en œuvre de l’accord politique de paix et de réconciliation en République Centrafricaine...