Accord de partenariat entre le Ministère de la Formation Professionnelle et Conav Sénégal : « Ce projet nous permettra d’isoler le problème que subit la mécanisation de l’agriculture ».

Le Ministère de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat et Conav Sénégal Mécanique ont noué un accord important dans le secteur de l’emploi, dans le cadre d’une signature de convention au ministère, ce jeudi 17 janvier. « Le ministère de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat est en train d’installer durablement une grande réforme qui permettra de qualifier des jeunes sénégalais », a ainsi déclaré le ministre Mamadou Talla, lors de cette rencontre. Conav Sénégal Mécanique, accompagné du ministère de la formation professionnelle s’engagent à la formation de centaines de jeunes dans la mise en œuvre du programme formation-incubation et insertion des jeunes dans l’industrie et les services de production de matériel agricole ainsi que de maintenance de matériel motorisé agricole. À cet effet, Mamadou Diop, Directeur général de Conav Sénégal, annonce que cette grande première pourra donner naissance à la mise en place d’une unité d’assemblage d’engins agricoles et pas seulement des tracteurs, mais aussi des motoculteurs, des motopompes, des mini tracteurs, etc...