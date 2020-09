Accord de partenariat-SEN'EAU-CSFP/BTP : « Ce partenariat est une solution pour résoudre les problèmes de qualification professionnelle » (Serigne Mb. Thiam, MEA)

Ayant pris part à la cérémonie de convention du projet Formation-École-Entreprise entre la SEN'EAU et le Centre Sectoriel de Formation Professionnelle aux Métiers du Bâtiment et des Travaux publics(CSFP/BTP), ce jeudi 10 septembre 2020 à Diamniadio, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a déclaré que "nous avons un problème de qualification professionnelle et ce partenariat entre la SEN'EAU et le CSFP/BTP nous permettra trouver des solutions et d'avoir des plombiers qualifiés dans le cadre d'une formation en alternance". Il poursuit que "le premier niveau de lecture c'est le renforcement de l'employabilité des jeunes, le deuxième c'est la lutte contre le chômage et la promotion de l'emploi des jeunes et le troisième niveau c'est pour encourager les entreprises à sceller des partenariats avec les centre de formation pour pouvoir donner une formation qualifiée et susceptible de leur trouver un emploi".